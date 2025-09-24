Colisão entre caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Na manhã desta quarta-feira (24), um acidente de grandes proporções foi registrado no km 296 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão.

Segundo informações apuradas, um caminhão Volkswagen seguia pela faixa da direita, no sentido capital/interior da rodovia, quando o condutor colidiu na traseira de uma carreta Scania carregada com 25 toneladas de laranja.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma unidade de resgate da concessionária. Já o condutor da carreta saiu ileso.

