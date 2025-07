Colisão entre caminhões deixa um ferido na SP-255

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou parcialmente Antonio Machado Santana (SP-255), na altura do km 27,6, em Luís Antônio (SP), na tarde desta quinta-feira (17).

Segundo informações da concessionária ViaPaulista, responsável pelo trecho, a colisão traseira ocorreu por volta das 18h10, no sentido Ribeirão Preto/São Carlos. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor de um caminhão Cargo 1119, que transportava resíduo hospitalar — carga classificada como perigosa — perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um caminhão L1618 carregado com pedras.

Com o impacto, o caminhão de resíduos ficou imobilizado no canteiro central, enquanto o outro veículo parou no acostamento. Um dos motoristas sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe de resgate da própria concessionária e encaminhado ao hospital. O outro condutor saiu ileso.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e CETESB foram acionadas para atender a ocorrência. O trânsito foi desviado para a faixa da direita durante o atendimento, e a liberação completa da pista só ocorreu por volta das 22h30, mais de quatro horas após o acidente.

Leia Também