Colisão entre caminhões deixa dois mortos na região de Dourado

Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas pessoas morreram na noite desta terça-feira (13), em um acidente de trânsito na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255). A colisão entre dois caminhões aconteceu entre Boa Esperança do Sul e Dourado. A ocorrência foi registrada no plantão policial de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trecho onde ocorreu o acidente está passando por manutenção e o serviço deveria terminar às 17h40, porém o supervisor da malha informou que tomou conhecimento através do setor de fiscalização, que o horário acabou se estendendo até ás 18h, entretanto o trecho estava devidamente sinalizado, sendo que a faixa sentido Jaú-Araraquara estava interditada, operando no sistema "pare e siga".

Ainda segundo os registros policiais, Douglas Alan Moreto, de 30 anos, dirigia um caminhão com placas de Matão não teria respeitado a sinalização temporária e invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com um caminhão tipo cegonha que era conduzida por Januario Gomes da Silva de 54 anos. O impacto foi violento e ambos os motoristas morreram na hora, presos às ferragens.

Lucas Henrique Oliveira Delfino, 26, que conduzia uma carreta carregada com bagaço de cana vinha logo atrás do caminhão cegonha e não conseguiu evitar a colisão traseira. Por sorte ele sofreu apenas ferimentos leves.

Por causa do acidente, a rodovia ficou interditada por cerca de três horas até o trabalho da perícia e retirada dos corpos que foram encaminhados ao IML de Araraquara.

A equipe do plantão policial de São Carlos, comandada pelo delegado Gilberto de Aquino compareceu no local, bem como equipes do policiamento rodoviário.

