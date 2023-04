Coleta de Lixo passa a ser diária em Ibaté

Coleta de lixo Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, divulgou nesta segunda-feira, 24, o novo cronograma e horários da Coleta de Lixo Orgânico em toda a cidade.

Atendendo à determinação do prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, a partir do dia 1º de maio, a coleta de lixo doméstico será ampliada e passa a ser diária, de segunda a sábado. A finalidade é otimizar a capacidade de coleta, visando mais agilidade e eficiência na prestação do serviço, além de atender todos os bairros com maior frequência e, com isso, colaborar para que toda a cidade permaneça limpa.

As equipes serão redistribuídas e o serviço readequado em períodos noturno e diurno. “Nos bairros da região central, a coleta será realizada no período noturno, com intuito de não atrapalhar o fluxo de trânsito e não causar acidentes com os nossos coletores, e nos demais bairros, no período diurno, de segunda a sábado”, afirmou o prefeito.

Para que as mudanças pudessem ser concretizadas, a Prefeitura de Ibaté está disponibilizando de mais uma equipe para coleta e de um terceiro caminhão de lixo. “A cidade está crescendo bastante. Diversos bairros foram criados recentemente e estamos ampliando os serviços para manter a qualidade de vida da nossa população”, destacou o chefe do Executivo.

Para que o serviço seja realizado com excelência, a Prefeitura orienta que a população se atente aos novos horários de coleta, sendo que no período noturno, o lixo deve ser depositado para fora das residências a partir das 18h, e no período diurno, o lixo deve ser colocado a partir das 7h. “Pedimos à população que coloque o lixo bem próximo ao horário do início de cada turno da coleta”, finaliza o prefeito.

Confira como ficará a coleta de lixo doméstico a partir dia 1º de maio:

PERÍODO DIURNO

-Jardim Encanto do Planalto (Esfer);

-Jardim América;

-Jardim Cruzado I e II;

-Jardim Primavera;

-Residencial José Giro;

-CDHU I e II;

-Jardim Menzani;

-Jardim do Bosque;

-Jardim Icaraí;

-Jardim Nossa Senhora Aparecida;

-Jardim Mariana;

-Residencial Mariana;

-Encanto do Planalto I e II;

-Jardim Nosso Teto (Popular);

-Residencial Mariana;

-Jardim Domingos Valério;

-Jardim das Palmeiras II;

-Residencial Jequitibá;

-Condomínio Terra do Buritis;

-Distrito Industrial I.

-Distrito Industrial II.

-Banco da Terra I e II

PERÍODO NOTURNO

-Centro;

-Jardim São Benedito;

-Vila Bandeirantes;

-Jardim Padovan;

-Vila Santa Terezinha;

-Vila Tamoio;

-Residencial Antonio Donatoni.

