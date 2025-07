Coleta de lixo em Ibaté é mantida com veículo alternativo após falha mecânica em caminhão

A medida foi adotada em virtude de uma falha mecânica no caminhão destinado ao serviço, que está passando por reparos. A administração municipal ressalta que a substituição do veículo visa garantir a continuidade e a qualidade na prestação do serviço à população.

A Prefeitura de Ibaté agradece a compreensão dos moradores e reforça o compromisso em restabelecer a normalidade o mais breve possível.

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, informa que a coleta de lixo no município está sendo realizada, temporariamente, com o uso de um veículo alternativo.