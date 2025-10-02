Colaborador do São Carlos Agora é homenageado pela Polícia Militar Rodoviária

Flávio Fernandes e Tenente-Coronel Junqueira, comandante do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário de Araraquara: - Crédito: arquivo pessoal

O jornalista araraquarense Flávio Fernandes recebeu na tarde da última terça-feira (30), uma das das maiores honrarias concedidas pelo CPRV (Comando de Policiamento Rodoviário) do Estado de São Paulo, em Barueri. O repórter recebeu uma homenagem do Coronel PM Hugo Araújo Santos e ganhou uma Challenge Coin durante a solenidade do 28º aniversário do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) que celebrou seus 33 anos de existência.

Fernandes que tem seis anos de carreira no jornalismo, tornou-se o primeiro repórter da história de Araraquara a ser homenageado pelo comando de operações rodoviárias. Atualmente, ele atua no portal Araraquara Agora, é correspondente do São Carlos Agora na região e também no programa do Léo, na TV Clube Band, além de ter iniciado sua trajetória profissional no jornalismo esportivo, antes de migrar para a editoria policial.

"Meu tio, capitão Júlio Eterno, já não está mais entre nós mas essa Challenge Coin, esse reconhecimento, é tudo para ele e principalmente para minha tia e minha avó que sempre me apoiaram além do meu avô que também foi policial militar e mora no céu. Carrego comigo esse legado de família e a vontade de valorizar a Polícia Militar. Estou muito feliz, muito honrado", disse emocionado.

As Challenge Coins têm origem no Império Romano, quando soldados recebiam moedas como forma de reconhecimento. Ressurgiram na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial e se tornaram tradição entre corporações militares em todo o mundo, simbolizando honra, união e reconhecimento pelos serviços prestados.

Para Fernandes, levar essa homenagem para Araraquara é motivo de orgulho:

"Não importa a hora em que o TOR ou qualquer policial militar atue em ocorrências na região, eu acompanho de perto, muitas vezes na delegacia, mostrando o lado positivo da polícia passamos horas inclusive juntos. Esse trabalho precisa ser divulgado e o policiamento rodoviário salva vidas, apreende drogas e garante segurança para a população. É uma conquista enorme e não é só minha e principalmente em poder representar minha cidade", citou.

Criado em 30 de setembro de 1987, o Tático Ostensivo Rodoviário é responsável pelo patrulhamento das rodovias estaduais paulistas. Atualmente, responde por mais da metade das drogas apreendidas no estado só em 2025 já são mais de 100 toneladas de entorpecentes interceptados.

A cerimônia também marcou a estreia do novo fardamento do TOR que inclui boné, camiseta de manga longa e calças mais confortáveis, reforçando a modernização da tropa. Veteranos da Polícia Militar participaram da solenidade junto com autoridades, reforçando a tradição e a história da corporação.

Flávio Fernandes fez questão de agradecer ainda ao Tenente-Coronel Junqueira, comandante do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário de Araraquara:

"É um grande amigo e esteve ao meu lado nesta conquista está sempre em contato com minha tia essa Challenge Coin não é só minha, é de todos os que acreditam em mim principalmente ao Willian e a Geisa que são diretores do Araraquara Agora é também ao pessoal do São Carlos Agora que me ajudam bastante além de serem especiais pra mim. O jornalismo pode aproximar a sociedade da polícia, mostrando resultados e construindo pontes de confiança", completou.

A solenidade reafirmou o papel do TOR como símbolo de combate ao crime organizado nas rodovias e consolidou o nome de Flávio Fernandes como jornalista que carrega o orgulho araraquarense em um dos palcos mais importantes da segurança pública paulista.

