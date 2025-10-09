(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Região

Cidades da região de São Carlos investigam casos de intoxicação por metanol

09 Out 2025 - 10h01Por Da redação
Cidades da região de São Carlos, como Rincão, Rio Claro e Santa Rita do Passa Quatro, aparecem no último boletim divulgado pelo governo estadual com casos em investigação por intoxicação por metanol.

De acordo com o último boletim divulgado nesta quarta-feira (8), o estado soma 201 casos notificados, sendo 181 em investigação e 20 confirmados, com cinco mortes registradas — três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da capital, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de 23 anos de Osasco.
Outros 111 casos foram descartados, incluindo 26 novos descartes após análises clínicas e epidemiológicas realizadas nesta quarta. Mais 25 casos entraram recentemente em investigação.

Sintomas e protocolo de atendimento

A SES-SP reforça que as primeiras horas após a ingestão de bebidas adulteradas são decisivas para salvar vidas. Por isso, foi estabelecido um protocolo padrão de atendimento nas unidades de saúde.
Pacientes que apresentem sintomas persistentes ou piora clínica após consumir bebidas destiladas devem procurar atendimento médico imediatamente.

Os principais sintomas incluem:

  • Sonolência

  • Tontura

  • Dor abdominal

  • Náuseas e vômitos

  • Confusão mental

  • Taquicardia

  • Visão turva

  • Fotofobia

  • Convulsões

A secretaria alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas permanentes e reduzir a mortalidade. O tratamento deve ser iniciado imediatamente, mesmo apenas diante da suspeita clínica, devido à rápida progressão da intoxicação.

