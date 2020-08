Cidade da região registra mais de 6 mil casos e 169 mortes causadas pelo novo coronavírus

Os casos confirmados de coronavírus em Limeira ultrapassaram a marca de 6 mil nesta terça-feira (4). Atualização feita pela Secretaria de Saúde mostra que são 300 novos positivos em 24 horas, totalizando 6.167 confirmações. O número de novos casos é o maior em apenas um dia desde o início da pandemia. A cidade se encontra na fase vermelha do plano São Paulo de flexibilização da economia.

O total de notificações da doença chegou a 18.528, sendo 10.066 descartados e 5.933 recuperados. Entre os profissionais da saúde, 580 positivaram na cidade (9,4%).

Há, ainda, 2.295 suspeitos em investigação e 65 em recuperação (internados) - sete pacientes são de outras cidades.

MORTES

Com mais sete confirmações, subiu para 169 o número de vítimas fatais do coronavírus em Limeira. São quatro mulheres, de 65, 87, 82 e 88 anos e três homens, de 64, 58 e 84 anos. A taxa de letalidade no município é de 2,7%. Outros três óbitos suspeitos estão em investigação por meio de exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Na Unidade de Referência de Coronavírus (URC), dos 40 leitos de UTI disponíveis, 33 estão ocupados hoje (taxa de ocupação de 82,5%). Destes pacientes graves, 31 já têm confirmação de coronavírus. Nos leitos clínicos da unidade, há pacientes em 36 dos 48 disponíveis (75%) - 23 são positivos e outros 13 aguardam resultados de exames.

Nos leitos gerais (URC + hospitais públicos e privados), a taxa de ocupação dos 101 leitos é de 70,3%, com 71 internações. Nos 330 leitos clínicos, 228 estão ocupados (69,1%).

A taxa de ocupação de leitos gerais é de 65,9%.