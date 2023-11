Cidade da região recebe evento de motovelocidade neste domingo (5)

Motovelocidade - Crédito: divulgação

Neste domingo (5), o Kartódromo "Adalberto Nenê Cattani", no Parque do Pinheirinho, volta a receber um evento de motovelocidade. Das 8h às 15h, o local sediará a segunda edição do "Paixão em duas rodas".

A primeira edição da prova foi realizada no dia 6 de agosto. Assim como o evento anterior, essa edição reunirá pilotos de toda a região nas categorias RD A, RD B, Honda A, Honda B e Open.

A presidente da Liga Araraquarense de Automobilismo, Sandra Lemes, fez o convite à população. "Até esta quarta-feira (1º), o evento já contava com 55 motos inscritas, número que pode chegar até 80 motos, como ocorreu na edição anterior. O encontro terá entrada gratuita para o público. Venham nos prestigiar", comentou.

Próximos eventos

O Kartódromo do Pinheirinho terá um novembro movimentado. No próximo dia 19, domingo, o local sediará a 8ª etapa da edição 2023 do Campeonato "Loukos do Asfalto", competição de kart que reúne pilotos de Araraquara e região.

Nos dias 24, 25 e 26, o espaço receberá o Kart Terapia, projeto que visa proporcionar uma experiência única a crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais. Essa será a primeira vez que o projeto passará por Araraquara e a participação será gratuita.

