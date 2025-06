Ciclista morre atropelado por carro em rodovia no interior de SP

Um grave acidente foi registrado no km 70 da Rodovia SP-147, em Mogi Mirim (SP), na tarde deste sábado (31). A colisão envolveu uma colisão traseira entre um automóvel Fiat Uno e uma bicicleta, resultando na morte do ciclista.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 15h29. O ciclista trafegava pelo acostamento, no sentido oeste da via, quando foi atingido na traseira pelo veículo. Com o impacto, a bicicleta foi arremessada a 26 metros de distância. O motorista do Fiat Uno não prestou socorro e abandonou o carro perto do local do acidente.

Equipes de resgate da concessionária INTERVIAS, além de recursos externos como SAMU, PMRv e Perícia, foram acionadas imediatamente. A vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital.

Até o encerramento da ocorrência, o condutor do automóvel ainda não havia sido localizado. O Fiat Uno e a bicicleta foram removidos para a base da Polícia Militar Rodoviária.

