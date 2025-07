Ciclista morre atropelado por caminhão na SP-330

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Um grave acidente registrado na noite de domingo (13) resultou na morte de um ciclista na Rodovia Anhanguera (SP-330), no município de Porto Ferreira (SP).

De acordo com a concessionária Intervias, o acidente aconteceu quando um caminhão Volvo VM260, que seguia pela faixa da direita, atropelou um ciclista que estaria à frente do veículo. Segundo o condutor, não houve tempo hábil para frear ou desviar. A vítima foi projetada para o canteiro da alça de acesso, e o caminhão parou no acostamento metros à frente.

Após realizado o trabalho de perícia, o corpo da vítima cuja identidade não foi informada, foi encaminhado ao IML de São Carlos.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também