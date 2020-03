Ciclista morre atropelado na Washington Luís

Crédito: Grupo Rio Claro SP

Um ciclista de aproximadamente 35 anos morreu atropelado na noite de sexta-feira (27), na rodovia Washington Luiz (SP310), em Cordeirópolis, SP.

De acordo com informações, ele transitava no sentido capital - interior e no Km 162 foi aintgido por um veículo que não parou para prestar socorro.

A concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária estiveram no local atendendo a ocorrência.

A vítima, que ainda não foi identificada, teve morte instantânea e seu corpo foi encaminhado ao IML.

