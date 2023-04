Ciclista morre atropelado em rodovia da região

Ciclista morreu no local do acidente; bike ficou destruída - Crédito: Divulgação

O ciclista Antonio Martins Reis morreu atropelado no km 300 da rodovia Brigadeiro Faria Lima. O acidente fatal aconteceu por volta das 8h30 desta quarta-feira, 19.

A vítima pedalava pela rodovia quando foi atingida por uma Fiorino, dirigido por uma mulher que ficou em estado de choque após o impacto. A bike ficou destruída e o furgão com avarias no para-choque, capô e para-brisas. Já o ciclista morreu no local do acidente.

A causa do acidente fatal será investigada e a Polícia Rodoviária atendeu o acidente.

