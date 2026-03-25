Ciclista morre apÃ³s ser atingido por carro na Rodovia SP-330

Um grave acidente registrado na noite desta terça-feira (24) resultou na morte de um ciclista na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras (SP).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Intervias, a colisão ocorreu por volta das 19h30, no km 167,200 da pista sul.

Segundo os dados apurados no local, o condutor de um automóvel seguia pela faixa 1 de rolamento quando se deparou com um ciclista que atravessava a rodovia, saindo da faixa adicional. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atingindo a vítima transversalmente.

Após o impacto, o veículo parou no canteiro central, enquanto o ciclista ficou caído próximo ao acostamento. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista não se feriu.

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