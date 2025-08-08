(16) 99963-6036
Ciclista fica em estado grave após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté

07 Ago 2025 - 21h25Por Da redação
Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (7)  no cruzamento das ruas Albano Buzo e Maria Klaic Mendes, no bairro Jardim Mariana.

Um ciclista de aproximadamente 40 anos trafegava pela via quando foi atingido por um veículo Corsa, conduzido por um idoso de 69 anos que seguia para a igreja.

O ciclista sofreu múltiplas fraturas, inclusive no rosto e um possível traumatismo craniano. Ele foi socorrido pelo serviço de emergência e levado ao Hospital Municipal de Ibaté. Após atendimento inicial, foi transferido para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado.

A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência, enquanto a perícia técnica realizou os trabalhos de investigação no ponto do acidente. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias e causas da colisão.

