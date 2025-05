Ciclista de 54 anos morre após ser atropelado por carro

Chico morreu após ser atropelado em Rio Claro - Crédito: Arquivo pessoal

Um atropelamento, seguido de morte, comoveu a cidade de Rio Claro na noite desta segunda-feira, 12. Francisco Rodrigues Duarte, também conhecido como Chico, 54 anos, foi atropelado por volta das 18h20, na rua 6, sobre o pontilhão que liga o bairro Cervezão. O corpo da vítima será sepultado na manhã desta quarta-feira, no cemitério Memorial Jardim.

Chico estaria em sua bicicleta quando foi atingido por um carro. Ele foi arremessado ao solo e bateu a cabeça em uma proteção de concreto, além de sofrer múltiplas lesões.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, tentaram reanimá-lo, sem êxito. O motorista causador do acidente estaria embriagado e foi preso em flagrante após ter fugido do local sem prestar socorro.

