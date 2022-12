Chuva causa estragos em Araraquara

Crédito: Araraquara Agora

A chuva também causou transtornos em Araraquara na noite desta quarta-feira (28). Segundo o site Araraquara Agora, foram registrados, queda de postes, árvores, danos no asfalto e veículos ficaram ilhados no alagamento.

Na avenida 36 anos, uma cratera se abriu no asfalto e segundo testemunhas, um carro teria caído no buraco e foi arrastado pela enxurrada, no entanto, o Corpo de Bombeiros realizou buscas no local e até o momento o veículo não foi localizado.

Na região da captação de água, um trecho que dá acesso aos condomínios foi interditado devido à queda de dois postes.

Uma ambulância social ficou presa em um alagamento no bairro Santa Angelina. Houve a intervenção de agentes da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros para a retirada do veículo do local. Junto aos ocupantes da ambulância estava um paciente que realiza hemodiálise.

Cratera se abriu na avenida 36; carro teria sido engolido.

Leia Também