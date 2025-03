Chef Leandro Sambini doa sorvetes para as crianÃ§as que participarÃ£o da matinÃª de Carnaval em IbatÃ©

Crédito: divulgação

Em uma ação de solidariedade e alegria, o renomado chef Leandro Sambini, dos sorvetes Sambini, fez uma generosa doação para as crianças que participarão da tradicional matinê de Carnaval de Ibaté, que acontece neste fim de semana.

A iniciativa visa proporcionar mais diversão e sabor para os pequenos durante as festividades, reforçando a importância de eventos como este para a cidade.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a relevância dessa doação e a importância do apoio de empresários locais para o sucesso do evento. "A parceria com o chef Leandro Sambini é mais um exemplo de como a nossa comunidade se une para proporcionar momentos de alegria para as nossas crianças. O Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano e, com ações como essa, conseguimos tornar este evento ainda mais marcante", afirmou o prefeito Ronaldo Venturi.

A matinê de Carnaval de Ibaté neste domingo, promete ser um grande sucesso, com programação repleta de atividades para as crianças, incluindo brincadeiras, música e, claro, os deliciosos sorvetes oferecidos pela doação do empresário Leandro Sambini.

