CHDU entrega as chaves das 286 unidades habitacionais em Ibaté

Depois de uma longa espera, 286 famílias de Ibaté receberam as chaves das unidades habitacionais da segunda fase do Conjunto Habitacional “Antônio Moreira”, na última sexta-feira, 20. As entregas foram comandadas pela Secretaria do Estado da Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Em virtude da pandemia de coronavírus, a assinatura dos contratos e a entrega das chaves foram realizadas de maneira administrativa, ou seja, sem qualquer tipo de evento ou aglomeração. O atendimento foi realizado de maneira escalonada, com horários pré-definidos, seguindo a orientação das autoridades sanitárias e do Governo do Estado.

Segundo o diretor de atendimento habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin, a entrega atrasou porque faltava cadastrar as placas de geração de energia solar junto a concessionária. “Para que a CPFL pudesse fazer a ligação, precisávamos da lista dos mutuários, das pessoas que foram sorteadas, com dois a três meses de antecedência, então, fizemos o sorteio, depois do sorteio é feito um processo rigoroso de fiscalização, que é o processo de habilitação das pessoas que foram sorteadas, e esse processo demora um pouco, porque precisamos pegar documentos em cartório para ver se a pessoa, realmente, não tem nenhum imóvel no seu nome”, explicou.

O conjunto habitacional recebeu investimentos de R$ 25,9 milhões. As casas de 47,8 m² têm dois dormitórios, sala, banheiro e cozinha, são equipadas com sistema fotovoltaico de geração de energia e já vêm com piso cerâmico e azulejo na cozinha e no banheiro. Vinte e uma unidades foram destinadas aos portadores de deficiência física, quinze a idosos, doze aos profissionais de segurança pública do estado e nove a indivíduos sós.

O financiamento dos imóveis segue as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado de SP, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos trinta anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE.

O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias, que podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações. Nessa entrega, 52% das famílias se enquadram nessas condições. O valor mínimo das prestações é de R$ 209,00.

O operador de máquinas Oziel de Souza falou da felicidade de entrar na casa nova. "A gente buscava por isso já fazia muito tempo. Infelizmente não tínhamos condições. Pagando aluguel, despesas da casa e, no momento, só eu trabalho. Então é um sonho realizado essa conquista que Deus abençoou, abriu as portas e estamos aqui hoje”, afirmou.

O prefeito José Luiz Parella ressaltou que depois de tanta espera, as famílias puderam realizar o sonho da casa própria. “Anos de idas e vindas, muito desgaste, disposição, mas graças a DEUS, chegou o momento que todos esperávamos: a realização do sonho de ter a sua casa própria”, afirmou. Zé Parrella lamentou o momento de pandemia que o mundo está passando. “Infelizmente, não foi possível dar um abraço em cada munícipe contemplado por conta do novo coronavírus, que tem disseminado em todo o planeta, então, aproveito para parabenizar todos os novos moradores e desejar que DEUS abençoe a todos e nos livrem do mal”, finalizou.

