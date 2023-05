Centro Radiológico de Ibaté recebe novo e moderno equipamento de Raio-X

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Investir cada dia mais na saúde tem sido uma das prioridades da Prefeitura de Ibaté. Recentemente, o Centro Radiológico do Hospital Municipal recebeu um novo e moderno equipamento de Raio-X.

A aquisição se deu através de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Aldo Demarchi (União), que atendeu solicitação dos vereadores Damião Sousa (DEM), Ronaldo Venturi (PSB), Ivan Lins (PSB) e Waldir Siqueira (PTB).

Elaine Sartorelli Breanza, secretária municipal de Saúde, explica que o novo equipamento proporciona imagens totalmente digitais, permitindo um diagnóstico instantâneo, preciso e de alta resolução, agilizando e facilitando o atendimento médico, de urgência e emergência, aos pacientes que recorrem aos cuidados médicos do Hospital Municipal. “Esse Raio-X nos ajudará a prestar melhores serviços à saúde de nossa cidade”, afirmou.

José Luiz Parella, prefeito de Ibaté, conta que o novo aparelho representa uma grande conquista para a Saúde. “Os recursos vieram em boa hora. A atual administração estava cotando um novo aparelho de Raio-X, o qual seria adquirido com recursos próprios, porém, o ex-deputado Aldo Demarchi nos honrou com essa emenda e celebramos este convênio com o governo estadual”, explicou.

Por ser um equipamento moderno, o novo Raio-X dispõe de uma melhor qualidade na produção de imagens, evitando a necessidade de repetição de exames em relação aos aparelhos tradicionais, trazendo maior segurança e menor risco à exposição de radiação. “Com isso o fluxo de atendimento se torna mais produtivo e rápido”, destacou a secretária municipal de Saúde.

“Estou muito feliz com a aquisição deste aparelho, que além de atender a demanda que temos no município, trará uma economia de recursos que poderão ser investidos em outras áreas da saúde”, finalizou o prefeito.

