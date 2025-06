Centro de Controle de Zoonoses de Ibaté divulga cronograma de atividades para junho de 2025

As ações incluem atendimentos veterinários, castrações de cães e gatos, além do recebimento e apuração de denúncias de maus-tratos a animais.

As castrações, realizadas em dias alternados ao longo do mês, ocorrem das 9h às 15h, com média de 5 a 10 animais por dia. Já os atendimentos veterinários acontecem em horários agendados, sempre das 13h às 17h, com expectativa de atender até oito pacientes por período.

As denúncias de maus-tratos são recebidas às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h, frequentemente com o apoio da Guarda Municipal ou da Defesa Civil.

A programação segue regularmente mesmo durante o feriado de Corpus Christi (19 de junho) e nos dias de ponto facultativo (20, 23 e 24 de junho), reforçando o compromisso do CCZ com o bem-estar animal.

Confira o cronograma completo de junho:

Terças-feiras (03, 10, 17, 24): denúncias de maus-tratos (15h às 17h); castração (9h às 15h)

Quartas-feiras (04, 11, 18, 25): consultas veterinárias (13h às 17h); castração (9h às 15h)

Quintas-feiras (05, 12, 19, 26): denúncias de maus-tratos (15h às 17h); castração (9h às 15h)

Sextas-feiras (06, 13, 20, 27): consultas veterinárias (13h às 17h); castração (9h às 15h)

Segundas-feiras (09, 23, 30): consultas veterinárias (13h às 17h); castração (9h às 15h – exceto dia 30, quando os horários se invertem)

O CCZ reforça a importância do agendamento prévio para os serviços, especialmente para castrações e consultas, visando melhor organização e qualidade no atendimento. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a unidade.

