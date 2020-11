Centro de Araraquara continua interditado após ataque contra agências bancárias

Ruas da região central foram interditadas após tiroteio - Crédito: RCIA

Nesta manhã de terça-feira (24), parte do centro da cidade segue interditado (arredores da praça da Matriz), após a invasão de uma quadrilha que promoveu intenso tiroteio na madrugada na tentativa de assaltar as agências bancárias da Caixa Econômica e do Banco do Brasil.

Caminhões foram queimados na praça do pedágio que liga Araraquara a Ribeirão Preto no intuito de deter a Polícia da região de chegar ao município. O trânsito no local está lento, mas já está aberto.

Segundo o apurado, por volta de 2h30, o bando teria chegado e se separado. Enquanto alguns detonavam os explosivos nas agências bancárias, outros promoveram uma cena de destruição em frente do 13º Batalhão da Polícia Militar, onde incendiaram veículos para evitar que as viaturas deixassem o local.

Um grande tiroteio foi registrado na região da igreja matriz de São Bento, onde ficam as agências bancárias atacadas pelos bandidos. Centenas de cápsulas de vários calibres de fuzis ficaram espalhadas pelas ruas no entorno.

Policiais que estavam de folga, voltaram ao serviço para apoiar o policiamento da cidade.

Reforço policial

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária da região participam da ocorrência e fazem buscas pelos bandidos. Até agora, ninguém foi preso. A equipe do GATE de São Paulo foi acionada para fazer a retirada de um artefato explosivo que teria sido deixado pelos bandidos na agência da Caixa Econômica. (RCIA)

