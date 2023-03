Centro Cultural de Ibaté tem matrículas abertas para atividades circenses

Crédito: Divulgação

O Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques”, Centro Cultural de Ibaté, continua com matrículas abertas para atividades circenses, de forma totalmente gratuita.

Entre os cursos, estão disponíveis aulas de perna de pau, malabares, tecido acrobático e trapézio. As aulas acontecem aos sábados, das 14h às 18h, na Academia Municipal de Ibaté, no Jardim América, com o professor Ricardo Fruque.

De acordo com Ricardo, a prática circense reforça a importância do respeito, da disciplina e da responsabilidade. “Cabe ainda destacar que a prática das atividades circenses aumenta a capacidade de concentração dentro das salas de aula, além de promover a autoconfiança. Além da questão corporal, o aluno adquire grande importância no processo de inclusão social, pois proporciona alternativas para diversas questões sociais”, destacou.

O Diretor de Esportes e Turismo de Ibaté - Gestor do Centro Cultural, Joziel Gama, conta que as aulas são voltadas para adultos e crianças. “Aqueles que gostam dos espetáculos de circo e sempre quiseram aprender na prática algumas de suas performances, agora terão a oportunidade com o professor Ricardo Fruque, que é um circense formado pela Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, com anos de experiência na Alemanha e também coordenador do Grupo Estação do Circo, de São Carlos”, afirmou.

Gama lembra que os profissionais que fazem parte dos Projetos de formação artística e cultural, são os mais renomados do interior Paulista, oferecendo um desenvolvimento diferenciado e de extrema qualidade.

Os interessados devem se inscrever no próprio Centro Cultural, localizado na rua Itirapina, ao lado da Unidade Básica da Saúde (UBS) Jardim Cruzado.

Mais informações podem ser obtidas por telefone: (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

