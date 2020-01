Centro Cultural de Ibaté têm inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informa que o Centro Cultural de Formação Artística Anna Ponciano está com inscrições abertas para os cursos de 2020, até o dia 15 de fevereiro. As vagas estão distribuídas em cursos culturais, esportivos e de capacitação profissional.

De acordo com o diretor do Centro, Joziel Gama, os interessados devem ir até ao local com documentos pessoais, além de comprovante de endereço. “Se as vagas já estiverem preenchidas, é possível entrar em uma lista de espera para casos de desistências”, destacou.

São oferecidos cursos de Capoeira (a partir de 4 anos); Dança Contemporânea (a partir de 6 anos); Dança de Rua (a partir de 6 anos); Desenho Artístico (a partir de 6 anos); Balé (a partir de 6 anos); Percussão (a partir de 6 anos); Violão (a partir de 12 anos); Viola (a partir de 12 anos); Teclado (a partir de 10 anos); Escola de Circo (a partir de 8 anos); Inclusão Digital (a partir de 14 anos); Tecnólogo Administrativo (a partir de 16 anos); e Joias de Unha: (a partir de 14 anos); ]

O Centro Cultural também oferece cursos em parcerias com as Secretarias de Esportes [Karatê (a partir de 6 anos) e Taekwondo (a partir de 6 anos)]; e de Saúde (Ginástica laboral para terceira idade).

O prefeito José Luiz Parella ressalta que os cursos atendem toda a população. “Esses cursos são direcionados para crianças, adolescentes e para nossos idosos, buscando sempre capacitação e oportunidades para estarem aptos ao Mercado de Trabalho. Os alunos que participam das aulas não pagam nada e recebem um lanche, fruta, suco”, comentou.

O Centro Cultural do Jardim Cruzado está localizado na rua Itirapina, s/nº. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3343-4676, das 8h às 17h.

