Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”

O Centro Cultural de Ibaté recebeu, na noite de segunda-feira (22), o Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe – Celebrando Tradições e Comunhão Cultural”. O encontro reuniu mestres, professores, alunos e famílias em um ambiente de celebração, aprendizado e fortalecimento dos laços ancestrais.

Sob orientação do Mestre Jaime de Mar Grande, a programação foi marcada por rodas de capoeira cheias de energia, música e integração, proporcionando aos presentes a vivência de uma tradição que atravessa gerações. O evento, em sua terceira edição, reafirma a importância das culturas de matriz africana na construção da identidade coletiva e do sentimento de comunhão.

Entre os destaques, o Centro de Formação Artística Ana Ponciano Marques participou com atividades voltadas às crianças e suas famílias. A professora de capoeira Maíra Miller Ferrari recebeu seu mestre e grandes nomes da cultura afrobrasileira, como Djeane e Luandhi (Ilha de Itaparica–BA), Cledson Pereira (DF), Thiago Mathias e Hugo Rodrigues.

Mais do que um espetáculo, o festival proporcionou um espaço de encontro, partilha e valorização das tradições afrobrasileiras. Cada roda de capoeira, ao colocar o olhar dos participantes voltado ao centro, simbolizou não apenas a prática corporal, mas o sentido coletivo e ancestral que sustenta essa expressão cultural.

