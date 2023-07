Centro Cultural de Ibaté realiza formatura de alunos do curso de Robótica

Aconteceu na última semana a formatura dos alunos dos cursos profissionalizantes da área de tecnologia do Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques” - Centro Cultural.

No total 30 alunos receberam o certificado, sendo que 15 de informática básico com iniciação ao primeiro módulo, 8 alunos do curso tecnológico administrativo e 7 alunos do curso de robótica.

Esses módulos começaram no mês de fevereiro, com duração de cinco meses. “Após o aluno iniciante completar o módulo básico de informática ele pode automaticamente seguir para o módulo administrativo e tecnológico, com noções voltadas para Word e Excel o que enriquece a preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho ou iniciar o primeiro módulo de robótica, onde pode despertar no aluno a paixão e a vocação por programação e automação, com grande abrangência no mercado de trabalho atual”, explicou o diretor de Esportes e Turismo de Ibaté – Gestor do Centro Cultural, Joziel Gama .

As aulas para as novas turmas iniciam nesta segunda-feira (10), e ainda há vagas para o curso de robótica que acontece às terças e quintas, das 18h às 20h. “O curso de Robótica é uma tendência na educação de crianças e adolescentes por utilizar tecnologia como instrumento principal. As inscrições estão por ordem de chegada, por isso os interessados devem se apressar”, contou o diretor.

As matrículas são presenciais, e abertas aos moradores de toda cidade. “Os interessados devem se inscrever no próprio Centro Cultural, localizado na rua Benedito Barreto s/n, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Cruzado. Os cursos são gratuitos”, finalizou Gama.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

