Centro Cultural de Ibaté abre matrículas para o curso de violão

O Centro de Formação Artística "Anna Ponciano Marques"- Centro Cultural de Ibaté, abre na próxima segunda-feira, 28 inscrições para formação de novas turmas para o curso de violão.

As vagas são divididas em 6 turmas, os interessados devem ir até o Centro Cultural para preencher o formulário de matrícula.

O curso que é utilizado instrumento musical, não há a necessidade de ter o instrumento, o Centro Cultural disponibiliza toda a infraestrutura para que todos tenham a oportunidade de participar. “Serão 3 turmas na segunda-feira e mais 3 na quarta. Qualquer pessoa a partir dos 10 anos pode se inscrever”, explicou Joziel Gama, diretor do Departamento de Esportes e Turismo e gestor do Centro Cultural.

As aulas serão ministradas pelos professores Leonardo Bollato, músico e compositor, com mais de 15 anos de experiência, graduado em licenciatura, com formação em Conservatório, e Mauricio Gallo, guitarrista da Banda Cadeia Nacional, ambos com metodologia dirigida para iniciação, intermediário e avançado.

Os interessados devem se inscrever no próprio Centro Cultural, localizado na rua Itirapina, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Cruzado. O curso é totalmente gratuito. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Leia Também