Centro Comunitário, Assistência Social e Educação confeccionam máscaras para servidores da Saúde de Ibaté

Crédito: Divulgação

Funcionários e voluntários do Centro Comunitário "João Baptista Lopes", Departamento de Assistência Social e de Educação, da cidade de Ibaté, estão confeccionando máscaras de pano aos servidores da Secretaria Municipal da Saúde especialmente os motoristas das ambulâncias e setores administrativos alem dos profissionais da educação que estão nas escolas.

Desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, uma corrida mundial em busca desse o EPI (Equipamento de Proteção Individual), fez com que ele sumisse das prateleiras. No Brasil, o Ministério da Saúde realiza compras de fornecedores nacionais e internacionais, em grandes quantidades, para garantir a proteção dos profissionais de saúde, que trabalham na assistência às pessoas doentes.

Além de eficiente, a máscara é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus, protegendo você e outras pessoas ao seu redor.

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém.

As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

Para ajudar toda a população brasileira, o Ministério da Saúde elaborou algumas orientações para que a população faça as máscaras com os materiais que têm em casa.

SAIBA COMO FAZER A SUA MÁSCARA

* Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa etc. Então se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

* A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

* Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

* Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também