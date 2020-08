Cemitério municipal de Ibaté estará fechado para visitação no Dia dos Pais

Crédito: Divulgação

Como medida para evitar aglomeração e controlar a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Ibaté informa que a visitação no Cemitério Municipal Nossa Senhora de Fátima estará suspensa neste domingo (9 de agosto), Dia dos Pais.

VELÓRIO

A Prefeitura de Ibaté determinou pelo Decreto n 2.866, de 27 de julho de 2020, novas regras também para o uso do Velório Municipal, que está funcionando com limitação de acesso em 20% de sua capacidade máxima e apenas das 7h às 17h para velórios e enterros, independentemente da causa do óbito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também