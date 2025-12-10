(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Apreensão

Celulares são apreendidos em Penitenciária na região

Policial Penal encontrou dois telefones um em cela e outro no pátio; caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil

10 Dez 2025 - 21h08Por Flávio Fernandes
Celulares são apreendidos em Penitenciária na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Dois celulares foram apreendidos na Penitenciária na manhã desta terça-feira (9), no Jardim Pinheiros, em Araraquara. 

Segundo boletim de ocorrência um policial penal relatou que os aparelhos, foram localizados em diferentes pontos da unidade prisional. Um deles, foi encontrado dentro de uma cela no raio 2, onde estão 3 detentos.

Um dos presos assumiu ser proprietário de um dos celulares e os outros dois possuem perfis ativos em redes sociais, onde foram identificadas fotos do trio dentro da penitenciária. O segundo aparelho, foi localizado no pátio do raio 4 e neste caso não foi possível identificar quem seria o responsável. 

Ambos os celulares, estavam acompanhados de cabo USB, carregador e foram apreendidos pelos policiais penais. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, no Plantão Policial e o caso será investigado pela Polícia Civil.

