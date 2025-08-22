(16) 99963-6036
CDHU Móvel oferece serviços de recadastramento e regularização em Ibaté até sábado

22 Ago 2025 - 17h05Por Jéssica C.R.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em parceria com a Prefeitura de Ibaté, segue até este sábado, 23 de agosto, com a ação CDHU Móvel, uma unidade itinerante instalada na praça do CDHU, na Avenida Santa Rufina.

O atendimento é exclusivo para mutuários já contemplados pela companhia e não inclui inscrições ou cadastro para novas moradias. O objetivo é oferecer suporte no recadastramento, atualização cadastral e regularização contratual e financeira dos contratos habitacionais existentes.

O horário de funcionamento no sábado será das 9h às 15h.

Serviços disponíveis no CDHU Móvel

  • Regularização Financeira: emissão de boletos, acordos de dívida, quitação com uso do FGTS e revisão do valor da prestação.

  • Regularização Contratual: transferência de titularidade e conversão de contrato de financiamento.

A iniciativa representa uma oportunidade importante para que os mutuários atualizem seus dados e resolvam pendências diretamente com a equipe da CDHU, sem necessidade de deslocamento até unidades fixas.

