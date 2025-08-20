CDHU Móvel chega a Ibaté nesta quarta-feira (20)

CDHU Móvel - Crédito: divulgação

O serviço da CDHU Móvel chega nesta quarta-feira (20) a Ibaté, na Região Central, para atender presencialmente mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) até sábado (23).

Lançada no início de maio, a carreta é uma nova forma de atendimento itinerante, que desloca equipes da CDHU para municípios que não têm sede dos escritórios regionais, com o objetivo de proporcionar suporte facilitado, sem a necessidade de deslocamento dos moradores até outras cidades.

Nos locais, são oferecidos serviços relacionados à regularização financeira e contratual, como acordos, quitação de débitos com o FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade, além de orientações jurídicas, oficinas promovidas pela equipe social e ações em parceria com os municípios.

O atendimento será realizado pela carreta na Vila Tamoio, de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, também até às 15h.

Para aproveitar os serviços da CDHU Móvel, é necessário fazer um agendamento prévio, que pode ser realizado pelo site da CDHU, clicando aqui, ou pelo telefone 0800 000 2348 (Alô CDHU) – ligação gratuita.

Serviço

Van da CDHU em Ibaté

Data e horários: quarta-feira (20) a sexta-feira (22), das 9h às 17h; sábado, das 9h às 15h;

Local: Avenida Santa Rufina, altura do nº 581, Vila Tamoio

Leia Também