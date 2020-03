CDHU marca entrega das casas para a próxima sexta-feira (20) em Ibaté

Crédito: Divulgação

Está marcada para a próxima sexta-feira, 20, a entrega das 286 unidades habitacionais da segunda fase do Conjunto Habitacional “Antonio Moreira”, no município de Ibaté.

A informação foi confirmada pelo próprio secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary. “A Secretaria da Habitação trabalha para que as famílias que aguardam as chaves da casa própria não sejam prejudicadas com a situação que estamos enfrentando com o coronavírus”, escreveu.

Segundo Amary, ao mesmo tempo, a Habitação está tomando medidas para que estas entregas não gerem aglomerações de pessoas e não exponham às famílias em situação de risco. “Nesta semana, começamos a realizar entregas administrativas. O que isso significa? Cada morador é convocado, em horários distintos, para comparecer em sua unidade para assinatura do contrato e entrega das chaves. A vistoria da unidade habitacional também é realizada no mesmo dia”, explicou.

No dia 28 de fevereiro, após reportagem veiculada no portal Região em Destake, os mutuários contemplados participaram da assinatura dos contratos com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e com a CPFL Paulista para a ligação de energia elétrica. “Temos compromisso em garantir a saúde das pessoas, mas também a realização do sonho da casa própria”, destacou Amary.

A entrega das chaves acontecerá durante todo o dia, no próprio Conjunto Habitacional. Após a entrega das chaves, o contemplado tem, juridicamente, 30 dias para entrar na casa. O beneficiário, no entanto, só poderá se mudar após realizar a vistoria de seu respectivo imóvel junto a equipe de engenharia da construtora.

E os eletrodomésticos?

A informação apurada pelo portal Região em Destake é que os diversos eletrodomésticos e mais alguma surpresa, que foram prometidos pelo governador João Doria, durante o sorteio, não serão entregues nesse momento. Isso pelo fato dessa entrega não estar regulamentada pelo Estado. “É importante esclarecer, porém, que a entrega de eletrodomésticos (fogão, geladeira e micro-ondas) ainda não está regulamentada”, dizia uma nota enviada pela Habitação.

Demora na entrega

Moradores reclamaram da demora na entrega da segunda fase das casas populares do Conjunto Habitacional “Antônio Moreira”. O portal Região em Destake recebeu diversas mensagens, via WhatsApp e e-mail, de contemplados que cobravam uma definição de quando as casas serão entregues. (Região em Destake)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também