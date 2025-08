Cavalo mecânico é destruído por incêndio na SP-225

Crédito: CCI Artesp

Um incêndio em um cavalo mecânico causou interdição parcial da Rodovia SP-225 na manhã desta quarta-feira (6). O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (7) na cidade de Dois Córregos.

Segundo informações da concessionária e relatos colhidos no local, o condutor da carreta trafegava sentido leste quando percebeu o travamento da roda traseira direita do veículo. Ao notar sinais de princípio de incêndio, o motorista manobrou rapidamente para um posto próximo, desacoplou a carreta (que estava vazia) e deslocou o cavalo mecânico para o acostamento. No entanto, as chamas se alastraram e consumiram completamente a cabine.

Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento à ocorrência.

Leia Também