Cavalgada de São Francisco de Assis em Ibaté contará com o apoio dos Sertanejos do Bem

Crédito: Divulgação

Acontece em Ibaté neste domingo, 22, a partir das 9h, mais uma edição da Cavalgada de São Francisco de Assis, que promete reunir cavaleiros e amazonas de diversas cidades da região. O evento, que conta com o apoio do grupo de Voluntários Sertanejos do Bem, tem como objetivo angariar fundos para paróquia localizada no Jardim Icaraí.

A cavalgada sairá do Jardim Icaraí e percorrerá as principais vias da cidade, inclusive a Avenida São João. “Toda a renda será revertida para manutenção da igreja localizada no Jardim Icaraí”, observou o padre Júlio Cézar Bueno.

Após percorrer Ibaté, os cavaleiros e amazonas retornarão para a paróquia, onde acontecerá uma linda festa, com música ao vivo, show de prêmios e vendas de pastéis, cachorro quente, batata frita, churrasco, porções e bebidas, etc.

Ubirajara Teixeira, o Bira, membro dos Voluntários Sertanejos do Bem, destaca a honra de colaborar com mais um evento beneficente na região. “O nosso grupo é formado por amigos que tem o dom de colaborar, esse é o nosso objetivo, e agora é uma grande satisfação poder colaborar com a Cavalgada de São Francisco de Assis em Ibaté. Como sempre digo, estamos dispostos a ajudar, seja qualquer tipo de evento beneficente, e é gratificante realizar ações como essa”, ressaltou.

Os Voluntários Sertanejos do Bem são bastante conhecidos em São Carlos e região, onde colaboram em eventos beneficentes, seja almoços, cavalgadas, entre outros.

O padre Julio Cezar Bueno agradeceu aos Sertanejos do Bem e a Prefeitura de Ibaté. “Desde já agradeço o empenho dos Voluntários Sertanejos do Bem e de toda a equipe da Prefeitura Municipal, o prefeito José Luiz Parella, pelo emprenho e dedicação para que a Cavalgada de São Francisco de Assis seja mais uma vez um sucesso”, finalizou.

