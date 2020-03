Caso Isis: polícia pede quebra de sigilo telefônico dos pais

Isis Helena está desaparecida desde o dia 2 de março - Crédito: Divulgação

Continua o mistério sobre o desaparecimento da menina Isis Helena, de apenas 1 ano e 10 meses. A criança sumiu de casa no último dia 2 em Itapira. Novas testemunhas ouvidas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) afirmaram que viram a menina no dia que ela desapareceu.

Desde o dia do sumiço buscas estão sendo realizados, mas ainda não há pistas concretas de onde a criança pode estar.

Nesta quarta-feira (11) a Polícia Civil pediu à Justiça quebra do sigilo telefônico da mãe e do pai de Isis. Segundo a Polícia, os dois entraram em contradição e possíveis mensagens e ligações trocadas por eles serão confrontadas.

Além disso, investigadores estão refazendo o trajeto que a mãe fez depois que foi ao mercado sacar dinheiro.

Entenda o caso

A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência alegando que Isis desapareceu de dentro de casa. A mulher disse que foi ao banco com sua avó, de 90 anos, e deixou Isis no quarto dormindo. Depois, seguiu para a casa do filho mais velho enquanto sua avó voltou ao local onde estava a bebê.

Ainda segundo a mãe, ao retornar, aproximadamente 20 minutos depois de se separar da idosa, percebeu que Isis não estava mais no quarto. Nos primeiros dias de busca, a mulher admitiu que costumava deixar a filha sozinha quando precisava resolver algumas questões na rua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também