Casal troca agressões após ingerir bebida alcoólica em Dourado

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 23h40 desta segunda-feira, 14, no centro de Dourado. Um casal teria trocado agressões após ingerir bebida alcoólica.

Policiais militares atenderam a ocorrência apuraram com a mulher de 29 anos que ela teria sua cabeça prensada contra a parede e empurrada em seguida. Perdeu o equilíbrio e caiu no chão, lesionando a mão, joelho e antebraço. Afirmou ainda que teve seu celular danificado. Segundo ela, o responsável teria sido o namorado, de 41 anos. A mulher afirmou ainda que reside em São Carlos e que estava a passeio na casa do companheiro.

Já o companheiro disse que realmente teria bebido. Porém teria sido acompanhado pela namorada que, quando bebe, ficaria agressiva. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

