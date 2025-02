Casal que morreu em acidente na Washington Luís era dono de pizzaria

Casal vítima do acidente - Crédito: redes sociais

Um trágico acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (12) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes matou um casal que estava parado no acostamento, possivelmente buscando abrigo da chuva. As vítimas, Antonio Marcos Sacheti, de 53 anos, e Nilceia José da Silva, de 52 anos, eram proprietários de uma pizzaria na cidade.

O acidente ocorreu por volta das 17h12, na altura do km 170+100, sentido Sul. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma carreta Mercedes-Benz LS, carregada com argila, trafegava sob forte chuva quando o motorista tentou desviar de outro caminhão que seguia à sua frente em baixa velocidade. Durante a manobra, o condutor perdeu o controle do veículo, que atingiu a defensa metálica e colidiu violentamente contra um pilar do viaduto da linha férrea, exatamente no local onde o casal estava parado.

As equipes de resgate encontraram os corpos das vítimas no acostamento, a alguns metros do impacto. O médico da concessionária Eixo SP confirmou os óbitos no local.

O condutor da carreta, um jovem de 23 anos, ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA da 29. O teste do bafômetro não indicou presença de álcool no sangue, e a polícia confirmou que ele possuía habilitação adequada para conduzir o veículo.

A Polícia Científica realizou a perícia no local, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

