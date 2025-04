Casal que morreu em acidente na SP-340 era de Brasília; filhos estão internados

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Casal morreu em grave acidente - Crédito: redes sociais

Rogério Gonçalves de Sousa e Alessandra Crisostomo da Silva Sousa, ambos de 45 anos, foram as vítimas que morreram em um grave acidente na madrugada de ontem, na SP-340, em Mococa.

O casal trafegava em um Honda HR-V preto na altura do km 272 da rodovia, por volta das 3h, quando o veículo bateu em uma contenção metálica (guard-rail) e despencou de uma ribanceira com cerca de cinco metros de altura. Com eles estavam os filhos, Davi Crisostomo de Sousa, 20 anos, e Yan Crisostomo de Souza, de apenas 7 anos, além de dois cães da família.

Davi e Yan foram socorridos e permanecem internados em hospitais da região. O estado de saúde dos jovens não foi divulgado até o momento.

Rogério era profissional da área de tecnologia e Alessandra mantinha um negócio próprio de bolos decorados. Nas redes sociais, os dois costumavam compartilhar momentos de lazer em família, deixando uma marca de união e afeto.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca como morte suspeita, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, choque e capotamento.

Leia Também