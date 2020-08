Casal morre e quatro crianças ficam feridas em acidente na região

Crédito: TV Thathi/Divulgação

Um casal morreu e quatro crianças ficaram feridas após um acidente na madrugada deste domingo (16), na zona Norte de Ribeirão Preto. O carro da família, ainda por motivos desconhecidos, colidiu com um poste no bairro Avelino Alves Palma, e a Polícia acredita que o acidente foi proposital.

Segundo informações, a família voltava de um aniversário, quando uma discussão entre marido e mulher começou e o acidente aconteceu. Natália Pereira da Silva, de 33 anos, e Ricardo Alexandre de Souza, de 44 anos, morreram no local. As quatro crianças, que estavam no banco traseiro, foram socorridas ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e não tiveram as condições de saúde divulgadas.

O irmão de Natália, que morreu no acidente, afirmou aos policiais que Ricardo consumia bebidas alcoólicas no aniversário que concedeu a batida fatal. Uma das crianças teria telefonado para o tio afirmando que o pai “iria matar a todos” após a discussão.

De acordo com o boletim de ocorrência, não há marcas de frenagem no local do acidente, o que corrobora para a versão de que o motorista jogou o carro no poste propositalmente. A polícia investiga o caso. (TV Thathi)

