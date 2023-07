Casal morre após trágico acidente na região

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Adriel Pedro de Lima Ferro e Bruna da Silva Miniquiel, ambos com 24 anos, morreram vítimas de um acidente de trânsito no centro de Piracicaba. O casal deixa uma filha de apenas 4 meses. As vítimas estavam em uma moto que colidiu contra um carro na noite desta quinta-feira, 20, na rua Campos Sales.

Segundo o motorista do veículo, de 51 anos, ele transitava pela Avenida Armando Salles e ao tentar a conversão a rua Campos Sales, aconteceu o impacto contra a CG que teria colidiu contra o para-lama esquerdo do seu veículo.

O Samu foi acionado e prestou o socorro. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa. Porém não resistiram aos ferimentos e morreram.

