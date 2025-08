Casal é preso no Maranhão acusados de matar homem com golpes de facão na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

A Polícia Civil do Maranhão em ação conjunta com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu na tarde desta quinta-feira (31), o casal acusado de matar Lindomar Batista da Silva de 47 anos, com golpes de facão em maio deste ano no Conjunto Habitacional do Jardim Paraíso, em Araraquara. A prisão do homem de 38, conhecido como “Rôbozinho” e da mulher de 28, ocorreu na cidade de Pindaré-Mirim, no interior maranhense.

De acordo com as investigações a mulher que seria o pivô da motivação do crime, tinha um relacionamento amoros com a vítima que não aceitava o fim. Ela estava se relacionando atualmente, com o autor Eligles que é apontado como autor das facadas.

A DIG através de um trabalho de investigação, conseguiu apurar que o casal havia fugido para o estado do Maranhão e estavam escondidos na casa dos pais do homem. Contra os dois, havia um mandado de prisão temporária que foi cumprido pelos investigadores.

Após a prisão, os casal foi encaminhado para UPR (Unidade Prisional de Ressocialização) de Santa Inês, onde permanecem à disposição da Justiça. A expectativa é que os dois sejam transferidos para Araraquara nos próximos dias, para serem ouvidos pelos policiais civis.

A DIG reforça que a investigação continua e que todas as circunstâncias do crime serão apuradas para o completo esclarecimento do caso.

Leia Também