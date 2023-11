Casal é detido após ser flagrado fazendo sexo no estacionamento de lanchonete famosa

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Militar - Crédito: arquivo

Um casal foi flagrado praticando sexo, em plena luz do dia, nesta quinta-feira (2), no estacionamento da lanchonete Mcdonalds, localizada no Jardim Primavera, em Araraquara.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada até o estabelecimento e encontrou a moça de 31 anos fazendo sexo oral no homem de 41 anos sem se importar com crianças e adultos que passavam ao lado.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos até o plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência de ato obsceno. O celular do homem foi apreendido e vai passar por perícia, já que ele teria filmado com o ato sexual com o aparelho. Após o registro da ocorrência, ambos foram liberados.

