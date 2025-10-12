Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares atenderam, na noite deste sábado (11), uma ocorrência de tentativa de homicídio envolvendo um casal que teve o carro alvejado por diversos disparos de arma de fogo, em Porto Ferreira.

De acordo com as informações, a equipe foi acionada após denúncia de que duas pessoas haviam sido baleadas. No local, os policiais encontraram o veículo do casal com 11 perfurações de tiros. O condutor sofreu um ferimento superficial, enquanto sua esposa foi atingida no braço e aguardava atendimento médico.

A vítima relatou que trafegava com o carro pela região quando teve uma discussão com os ocupantes de um VW/Fox, que teriam reclamado do barulho do escapamento de seu veículo. Um dos homens teria ameaçado dizendo que, se o condutor não parasse com o ruído, “atiraria também”.

Momentos depois, ao chegar à Rua Sebastião Fonseca, o casal ouviu os disparos. O motorista sentiu dores nas costas e a mulher, no ombro. Mesmo feridos, conseguiram dirigir até a Rua Antônio Stocco, onde pediram ajuda a moradores, que acionaram a Polícia Militar.

Os autores dos disparos não foram localizados. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e informou que câmeras de segurança instaladas na região poderão auxiliar na identificação dos suspeitos e na elucidação dos fatos.

