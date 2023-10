SIGA O SCA NO

01 Out 2023 - 15h33

01 Out 2023 - 15h33 Por Da redação

A Defesa Civil de Ribeirão Bonito foi acionada por volta das 12h30 deste domingo (1) para atender a uma ocorrência de incêndio em residência na rua Luiz Fabri, Jardim Centenário.

Rapidamente as equipes controlaram o incêndio que danificou alguns móveis e parte edificação, no entanto, ninguém se feriu. As causas são desconhecidas.

