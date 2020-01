Casa pega fogo e bombeiros encontram drogas no imóvel

Crédito: Região em Destake

Uma casa pegou fogo na noite desta segunda-feira, 06, na rua da Raia, bairro São Benedito, em Ibaté.

Segundo informações apuradas no local, a moradora teria deixado uma vela acesa sobre uma televisão. A vela virou e ocasionou o incêndio no interior da residência. Testemunhas relataram que ouviram um estouro, que pode ter sido do televisor.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros de São Carlos, que chegou rapidamente. O sargento Antunes conversou com nossa reportagem e contou que os bombeiros foram acionados com um aviso de que uma mesa teria pegado fogo e, consequentemente, a residência. “Deliberamos as chamas sem a necessidade de se utilizar muita água. A gente sempre procura utilizar pouca água. Adentramos a residência sem nenhum arrombamento e finalizamos nosso trabalho. Por sorte, não tinha ninguém na casa”, comentou.

Durante a ocorrência, Bombeiros encontraram drogas no imóvel. (foto Região em Destake) Antunes ressaltou que a construção não ficou comprometida. “Pelo que constatamos, as paredes não foram afetadas e os móveis também estragaram pouco. Foi mais no quarto onde estava essa mesa”, declarou.

Quando tudo parecia estar resolvido, ao verificar o interior da residência, os homens dos Bombeiros localizaram uma certa quantidade de entorpecentes e o incêndio acabou virando caso de polícia.

Foram encontrados dentro de uma caixa de papelão, um pacote com substância semelhante à cocaína; mais dois sacos de eppendorfs vazios e saquinhos que seriam para embalar a substância. Ainda dentro de uma caixa de ferramentas, os policiais localizaram dezenas de eppendorfs com substância semelhante à cocaína, prontos para comercialização.

Os Bombeiros acionaram a Polícia Militar de Ibaté, que localizaram e detiveram a moradora. A droga foi apreendida e encaminhada, junto com a mulher, para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado plantonista ratificou a prisão, recolhendo-a ao Centro de Triagem, onde aguardará audiência de custódia. Ela está grávida.

A Guarda Municipal de Ibaté e um caminhão-pipa da prefeitura também apoiaram esta ocorrência. (Região em Destake)

