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quarta, 08 de abril de 2026
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Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril

08 Abr 2026 - 13h54Por Jessica Carvalho R
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Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Governo, informa que o atendimento itinerante do Cartório Eleitoral estará disponível no município nos dias 11 e 12 de abril (sábado e domingo), oferecendo diversos serviços essenciais à população.

A ação acontecerá no Paço Municipal de Ibaté, com atendimento das 9h às 17h. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que precisam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral.

Durante os dois dias, serão oferecidos serviços como:

Emissão do primeiro título de eleitor;
Emissão da certidão de quitação eleitoral;
Regularização de débitos de eleições anteriores;
Transferência de domicílio eleitoral para Ibaté;
Troca de local de votação.

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais, como RG ou CNH, ou ainda certidão de nascimento ou casamento, além de comprovante de endereço.

A Prefeitura também destaca a atenção especial aos eleitores do sexo masculino nascidos em 2007. Para a emissão do primeiro título, será obrigatória a apresentação do comprovante de alistamento militar.

 

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