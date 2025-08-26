(16) 99963-6036
Carros batem de frente em Ibaté

26 Ago 2025 - 09h57Por Da redação
Crédito: Rota das Notícias

Na manhã desta terça-feira (26), um acidente de trânsito mobilizou equipes policiais em Ibaté. A ocorrência foi registrada na rua Sebastião Verges, localizada no bairro Jardim Domingos Valério.

De acordo com informações, dois veículos seguiam em sentidos opostos quando, por motivos ainda a serem apurados, acabaram colidindo frontalmente. O impacto causou danos significativos nos automóveis, chamando a atenção de moradores da região.

Um dos condutores sofreu ferimentos e precisou passar por atendimento no Hospital Municipal de Ibaté. 

O policiamento foi acionado e compareceu ao local, onde realizou os procedimentos de praxe, incluindo o registro do boletim de ocorrência. A via ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos.

Últimas Notícias