Carros batem de frente em Ibaté

Crédito: Rota das Notícias

Na manhã desta terça-feira (26), um acidente de trânsito mobilizou equipes policiais em Ibaté. A ocorrência foi registrada na rua Sebastião Verges, localizada no bairro Jardim Domingos Valério.

De acordo com informações, dois veículos seguiam em sentidos opostos quando, por motivos ainda a serem apurados, acabaram colidindo frontalmente. O impacto causou danos significativos nos automóveis, chamando a atenção de moradores da região.

Um dos condutores sofreu ferimentos e precisou passar por atendimento no Hospital Municipal de Ibaté.

O policiamento foi acionado e compareceu ao local, onde realizou os procedimentos de praxe, incluindo o registro do boletim de ocorrência. A via ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos.

Leia Também