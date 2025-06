Carro "voa" por cima de trem em acidente impressionante

Crédito: Fala Matão

Um grave e impressionante acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (18), na vicinal que liga a cidade de Motuca ao distrito de Bueno de Andrada, em Araraquara. Imagens captadas por câmeras de monitoramento da via mostram um momento digno de cenas cinematográficas: um carro desgovernado saltando por cima de um trem parado na linha férrea.

De acordo com as imagens e relatos de testemunhas, o veículo — um Corsa Sedan — seguia em alta velocidade quando atravessou um cruzamento próximo ao pedágio, subiu a calçada, bateu em um barranco e, em seguida, “voou” por cima dos vagões de um trem que estava parado. O carro teria atingido cerca de três metros de altura antes de cair do outro lado da linha férrea.

Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente e ficaram feridas. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que prestaram os primeiros atendimentos no local. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, e, apesar da gravidade do acidente, sobreviveram.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. Moradores e motoristas que presenciaram a cena ficaram chocados. “Foi coisa de filme! O carro voou por cima do trem!”, relatou um motorista de ônibus que passava pelo local.

