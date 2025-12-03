Carro que pode ter sido usado em homicídio em Descalvado é encontrado carbonizado

Celta foi furtado em São Carlos - Crédito: divulgação

A Polícia Civil de Descalvado investiga a localização de um veículo completamente carbonizado que pode ter sido utilizado no homicídio registrado na noite de terça-feira (2), no bairro Portal dos Coqueiros.

O carro, um Chevrolet Celta de placas GYI3I07, havia sido furtado em São Carlos no dia 6 de novembro e, segundo as investigações iniciais, teria ligação com o assassinato de um homem de Rafael Ortiz Gonçalves, morto a tiros dentro de um Honda Civic prata.

A vítima foi encontrada já sem vida na Rua Portugal, esquina com a Rua Albino Vicente Sichiroli, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça. Rafael possuía antecedente criminal por tráfico de drogas.

